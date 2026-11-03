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03.11.2026 15:27:18
S&P 500, Nasdaq open higher as oil prices extend declines, midterms on tap
Crude prices fall further heading into the US elections; Apple results fail to impressWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
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|Ölpreis (WTI)
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