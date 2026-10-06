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06.10.2026 22:15:57
S&P 500 Hits Record High Amid Rising Interest Rates and Elevated Oil Prices
The S&P 500 rose 0.6 percent on Tuesday, exceeding its previous peak set in August and taking its gain this year to more than 14 percent.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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