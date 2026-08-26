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26.08.2026 06:00:23
Saga’s over-fifties holidays are finally turning silver into gold
Swapping insurance underwriting for selling other companies’ policies and refocusing on its brand and customer base was a good decisionWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Rohstoffe in diesem Artikel
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