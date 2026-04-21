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21.04.2026 17:12:40
Samson Rock Bets 73% of Portfolio On New Allied Gold Corp (AAUC) Position
According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated April 20, 2026, Samson Rock Capital LLP established a new position in Allied Gold Corporation (NYSE:AAUC) by acquiring 1,425,000 shares. The estimated transaction value was $43.05 million, based on the average closing price for the quarter ended March 31, 2026. The quarter-end value of the position increased by $61.45 million, reflecting both acquisition and market price movement.Allied Gold Corporation is a Toronto-based gold producer with a diversified portfolio of mining assets across Africa. The company focuses on gold and silver extraction and sales, operating several open-pit mines and development projects.Samson Rock is known to manage a small portfolio that makes dramatic sales from quarter to quarter. It hasn’t held more than 10 securities since 2023. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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