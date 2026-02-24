Ölpreis (WTI)

65,66
USD
-0,65
-0,98 %
24.02.2026 12:02:41

Sanktionen senken die Einnahmen: Russland exportiert mehr Öl als vor dem Krieg

Trotz westlicher Sanktionen sprudeln Russlands Ölexporte weiter - und das sogar stärker als vor dem Krieg. Die Exportmenge lag 2025 rund sechs Prozent über dem Niveau von 2021. Doch der hohe Absatz führt nicht zu steigenden Einnahmen für Moskau.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Ölpreis (Brent) 70,95 -0,55 -0,77
Ölpreis (WTI) 65,66 -0,65 -0,98

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:14 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.02.26 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich tiefrot -- DAX schließt kaum verändert -- Wall Street sehr stark -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel
Der heimische Aktienmarkt gab am Dienstag kräftig nach. Der deutsche Leitindex ging nahezu unverändert aus dem Handel. Die US-Börsen befinden sich im Plus. Die asiatischen Börse schlugen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

