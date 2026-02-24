|
24.02.2026 12:02:41
Sanktionen senken die Einnahmen: Russland exportiert mehr Öl als vor dem Krieg
Trotz westlicher Sanktionen sprudeln Russlands Ölexporte weiter - und das sogar stärker als vor dem Krieg. Die Exportmenge lag 2025 rund sechs Prozent über dem Niveau von 2021. Doch der hohe Absatz führt nicht zu steigenden Einnahmen für Moskau.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|70,95
|-0,55
|-0,77
|Ölpreis (WTI)
|65,66
|-0,65
|-0,98
