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10.04.2026 00:07:31
Saudi Arabia says attacks cut oil output and East-West Pipeline flow
With the strait blocked, the East-West Pipeline has been Saudi Arabia’s only crude export routeWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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