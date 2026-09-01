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01.09.2026 14:06:25

Saudi and South Korean oil tankers hit in Strait of Hormuz

The increase in shipping attacks comes after a period of relative calm in the warWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Handel am Dienstag etwas schwächer. Der deutsche Aktienmarkt erlitt kräftige Verluste. Die asiatischen Börsen präsentierten sich mit negativen Vorzeichen.
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