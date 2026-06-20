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20.06.2026 21:11:20
Saudi Arabia and Russia draw closer amid OPEC upheaval
As Saudi Arabia and Russia deepen cooperation, their combined influence over global oil supply is growing. Could this shift the balance of power in energy markets?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Rohstoffe in diesem Artikel
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