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13.09.2026 11:00:33
Saudi Arabia Seeks US Support, Trump's Stock Trade, Critical Minerals Replace Oil and More: This Week in Politics
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (WTI)
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