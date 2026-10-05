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05.10.2026 04:02:23
Saudi Arabia unexpectedly cuts oil prices to Asia
The official selling price to the region is below the average of Oman and Dubai pricesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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