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07.09.2026 12:52:14
Saudi Aramco oil facilities hit in new strikes
Jizan, near the Yemeni border, has been repeatedly targeted by Houthi rebels in their campaign against Saudi ArabiaWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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