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04.08.2026 08:07:39
Saudi Aramco profit jumps 33% as US-Iran war boosts oil prices
Firm now faces more risks as Yemen’s Houthi group threatens to attack tankers using Red Sea routeWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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