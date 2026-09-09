|
09.09.2026 17:30:39
Saudi Oil Exports Plunge as Spread of War Shuts Off Shipping Routes
Saudi Arabia’s oil exports are plummeting as oil prices surpass $100 a barrel.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|105,83
|4,62
|4,56
|Ölpreis (WTI)
|100,49
|4,44
|4,62
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: ATX wenig bewegt -- DAX fällt zurück -- Wall Street im Minus -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegt sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendiert. Die US-Börsen notieren in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.