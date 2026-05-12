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12.05.2026 18:45:00
SCHD: Still the Gold Standard of Dividend ETFs -- or Is There a Better Option Now?
It may have underperformed pretty much everything else since 2023, including seemingly similar alternatives such as the iShares Core Dividend Growth ETF (NYSEMKT: DGRO) or the Vanguard Dividend Appreciation ETF (NYSEMKT: VIG). Nevertheless, the Schwab U.S. Dividend Equity ETF (NYSEMKT: SCHD) remains a top dividend-paying prospect for income investors.That's not just because it offers a higher dividend yield. Rather, it's a great dividend prospect for the very reason it's lagged the market for the past three years. Let me explain.Not all dividend ETFs are the same. Oh, some of them are certainly similar to others. The Schwab U.S. Dividend Equity exchange-traded fund, however, is distinct from nearly every other alternative in this category not because of what it owns, but what it doesn't own.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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