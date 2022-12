Scholz erwartet schnelle Einigung bei EU-Gaspreisbremse

Brüssel/Berlin (Reuters) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich optimistisch gezeigt, dass sich die 27 EU-Staaten sehr bald in der Frage eines EU-Gaspreisdeckel einigen werden.

Am Rande des EU-Gipfels würden weitere Details geklärt werden, sagte Scholz am Donnerstag vor Beginn des EU-Gipfels in Brüssel. "Es war immer klar, dass wir eine einvernehmliche Lösung anstreben", betonte Scholz. Man sei "kurz davor". Zuvor waren die Erwartungen gesenkt worden, dass die Staats- und Regierungschefs das Thema an diesem Donnerstag beilegen können. Vielmehr werden sich die EU-Energieminister erneut kommenden Montag treffen.

Die Bundesregierung hatte davor gewarnt, dass die Versorgungssicherheit der EU nicht gefährdet werden dürfe. "Wir können nicht so in Preise eingreifen, dass dann zu wenig Gas nach Europa geliefert wird", hatte Scholz am Mittwoch im Bundestag gesagt. Für einen EU-Gaspreisdeckel sind unter anderem Griechenland, Belgien, Polen und Italien. Skeptisch sind etwa Deutschland und die Niederlande.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)