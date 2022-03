Scholz lehnt Lieferung von Kampfflugzeugen an die Ukraine ab

Berlin (Reuters) - Deutschland lehnt die Lieferung von Kampfflugzeugen an die Ukraine ab.

Bundeskanzler Olaf Scholz verwies am Mittwoch darauf, dass Deutschland neben finanziellen Hilfen auch militärisches Material geliefert habe und darüber nachdenke, was weiter zu tun sei. "Dazu gehören ganz sicherlich keine Kampfflugzeuge", sagte Scholz auf die Frage, ob Deutschland eine Lieferung von MIG-29 an die Ukraine unterstütze. Der kanadische Ministerpräsident Justin Trudeau sagte nach dem Treffen mit Scholz in Berlin, dass sein Land für 50 Millionen Dollar militärisches Material an die Ukraine liefere, darunter optische Elemente für Drohnen. Er warnte auf die Frage nach den MIG 29 aber davor, dass man den Konflikt nicht ausweiten dürfe.