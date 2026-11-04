Goldpreis

4 088,50
USD
24,99
0,61 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Dollar-Schwäche 04.11.2026 13:30:39

Schwacher Dollar beflügelt Gold: Preis springt über 4.000 US-Dollar

Schwacher Dollar beflügelt Gold: Preis springt über 4.000 US-Dollar

Der Goldpreis ist am Mittwoch angetrieben von einer Schwäche des US-Dollar deutlich gestiegen.

Nach einer überraschend deutlichen Niederlage der Republikanischen Partei von Präsident Donald Trump bei den Zwischenwahlen in den USA ist der Dollar zu allen anderen Währungen unter Druck geraten. Da Gold auf dem Weltmarkt in der Regel in Dollar gehandelt wird, machte die Kursschwäche das Edelmetall günstiger, was die Nachfrage verstärkte.

An der Börse in London ist der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) des Edelmetalls über die Marke von 4.000 Dollar gestiegen. Im Mittagshandel wurde Gold bei 4.045 Dollar gehandelt und damit drei Prozent höher als am Vortag. Ende der vergangenen Woche war der Goldpreis noch auf ein Jahrestief bei 3.870 Dollar gefallen. Trotz der jüngsten Gewinne ist er weit vom Rekordhoch entfernt, das zu Beginn des Jahres bei knapp 5.600 Dollar erreicht worden war.

In einer deutlichen Abrechnung mit der Politik von Trump haben die US-Wähler den Demokraten die volle Kontrolle über den Kongress übertragen. Trumps Republikaner haben ihre Mehrheit nicht nur im Abgeordnetenhaus, sondern auch im Senat verloren - was noch vor wenigen Monaten als kaum wahrscheinlich galt.

Das Ergebnis der Wahl in den USA kann nach Einschätzung von Marktbeobachtern die finanzpolitische Agenda des Präsidenten einschränken - was wiederum die Möglichkeiten für weitere Kreditaufnahmen begrenzen dürfte. Vor diesem Hintergrund sind die Renditen von US-Staatsanleihen zuletzt gesunken.

Neben der Kursschwäche des Dollar wirken auch Rückgänge bei den Renditen von Staatsanleihen auf den Goldpreis. Gold, das keine Marktzinsen abwirft, wird für Anleger attraktiver, wenn die Renditen für Staatsanleihen fallen. Niedrigere Renditen sorgen daher in der Regel für eine stärkere Nachfrage.

/jkr/jsl/jha/

LONDON (dpa-AFX)

Weitere Links:

Goldpreis: Starkes Comeback über 4.000 Dollar nach US-Zwischenwahlen
Aktien von J&J, Eli Lilly & Merck: Warum Goldman Sachs für Pharma den Daumen hebt
Goldpreis nach US-Zwischenwahlen gestärkt: Erholung über der 4.000-Dollar-Schwelle
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: elen_studio / Shutterstock.com,FikMik / Shutterstock.com,Brian A Jackson / Shutterstock.com,Africa Studio / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Goldpreis 4 088,50 24,99 0,61

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Furcht vor KI-Regulierung: ATX und DAX büßen Gewinne letztlich ein -- Wall Street schließlich stark unter Druck -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sowie beim DAX waren zunächst teils kräftige Gewinne zu sehen, bevor beide Börsenbarometer ins Minus fielen. An der Wall Street ging es ebenso stark nach unten. Die Börsen in Asien zeigten sich uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen