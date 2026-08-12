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12.08.2026 14:11:28
Scotland’s North Sea oil revenues drop by 12%
UK government to soon decide whether to approve production at the Rosebank and Jackdaw fieldsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Rohstoffe in diesem Artikel
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