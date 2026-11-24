|
24.11.2026 06:55:58
Scott Bessent Unleashes Fresh Iran Sanctions as Tehran Warns Tankers Against Using Strait of Hormuz: Crude Oil Prices Continue to Cool
This article Scott Bessent Unleashes Fresh Iran Sanctions as Tehran Warns Tankers Against Using Strait of Hormuz: Crude Oil Prices Continue to Cool originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (WTI)
|79,85
|-0,32
|-0,40
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Jensen-Rückkehr bei NVIDIA: ATX mit festerem Auftakt -- DAX mit leichten Verlusten -- Asiens Börsen uneinheitlich - Rally in Japan
Der heimische Leitindex startet etwas höher. Der DAX verliert zum Auftakt leicht. In Fernost zeigen sich die Märkte unterdessen uneinheitlich.