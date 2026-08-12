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12.08.2026 14:11:28
Scottish North Sea tax revenues drop, fuelling debate on oil and gas industry’s future
UK government to soon decide whether to approve production at the Rosebank and Jackdaw fieldsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Rohstoffe in diesem Artikel
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