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27.08.2026 11:13:08
Seatrium, Petrobras eye potential natural gas collaboration to meet growing Asian demand
They are exploring new ventures just as two major oil vessels set sail for Brazil’s Buzios oil fieldWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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