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22.07.2026 11:02:30
See How Houthis Put the Red Sea at Risk as an Alternative Oil Route
Saudi Arabia has diverted huge amounts of oil to the Red Sea since the Iran war began, but now the Iranian-backed Houthi militants say that they intend to block that route.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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