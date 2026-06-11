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11.06.2026 15:39:36
Selbst bei Öffnung von Hormus: Ölpreis hat vor 2028 kaum eine Chance auf Entspannung
Die Folgen der Blockade der Straße von Hormus sind schon jetzt verheerend. Eine diplomatische Einigung ist nicht in Sicht. Die Preis-Reporting-Agentur Argus Media rechnet mit noch höheren Ölpreisen, sinkenden Lagerbeständen und einer Erholung des Marktes erst in mehreren Jahren.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
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|Ölpreis (WTI)
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