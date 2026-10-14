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14.10.2026 02:12:23
Senators Urge Trump to Reverse Diesel Deal With Putin
A bipartisan group of 12 senators called on the president to drop his decision to ease sanctions on Russia’s exports of diesel fuel, saying the deal would help Moscow continue the war in Ukraine.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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