Tops & Flops 03.10.2026 03:25:47

September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Diese Performance legten die einzelnen Commodities im September 2026 an den Tag.

Das sind die Gewinner und Verlierer unter den Rohstoffen im September 2026:

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