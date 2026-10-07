|
07.10.2026 14:27:08
Shell Points to $42/Barrel Refining Margin, Hikes Gas Production Outlook as Oil Spikes
This article Shell Points to $42/Barrel Refining Margin, Hikes Gas Production Outlook as Oil Spikes originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|104,46
|4,26
|4,25
|Ölpreis (WTI)
|91,89
|3,61
|4,09