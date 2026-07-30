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30.07.2026 09:00:42

Shell profits double as oil prices rise due to Iran war

Disruption to global supplies of oil and liquid natural gas through the Strait of Hormuz has pushed up prices.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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