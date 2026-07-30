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30.07.2026 11:16:29
Shell profits double as oil prices rise due to Iran war
Disruption to global supplies of oil and liquid natural gas through the Strait of Hormuz has pushed up prices.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Rohstoffe in diesem Artikel
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