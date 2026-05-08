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08.05.2026 21:30:00
Shell's CEO Says the Oil Market Is Short 1 Billion Barrels and Getting Worse. Here's What Investors Should Do Now.
The war with Iran has created a massive disruption to global oil supplies. Persian Gulf oil production has tumbled 57% from its pre-war level due to the closure of the Strait of Hormuz. This supply disruption has really added up. According to Shell (NYSE: SHEL) CEO Wael Sawan, the world is facing a nearly 1-billion-barrel supply shortage that is worsening by the day. Here's a look at what that means and what investors should do about the growing oil supply crisis. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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