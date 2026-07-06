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06.07.2026 14:21:48
Ships Are Moving In and Out of the Persian Gulf, Easing Oil Prices
A recovery in oil flows from the Persian Gulf and a pledge by OPEC Plus to pump more crude have put downward pressure on energy prices.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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