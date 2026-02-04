|
04.02.2026 08:50:00
Should You Buy Gold Stocks Newmont and Barrick on the Dip?
Some called the steep sell-off in gold on Jan. 30, 2026, a "Black Friday," in a nod to major stock market crashes of the past. President Trump's nomination of Kevin Warch to be the next Federal Reserve chair caused many gold investors who had enjoyed significant gains to run for the hills.Gold stocks plunged even more than gold prices. For example, shares of Newmont (NYSE: NEM) and Barrick Mining (NYSE: B) both fell by double-digit percentages. Should you buy these stocks on the dip?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 776,19
|-188,00
|-3,79
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. An den US-Börsen dominierten die Verkäufer. Die Börsen in Fernost wiesen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.