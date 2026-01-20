|
Should You Buy the iShares Silver ETF After Its 144% Rally in 2025? History Says It Could Do This in 2026.
Silver is a precious metal that sells for around $90 per ounce. Unlike its close sibling gold, it's extremely useful in industrial applications, which soak up almost half of its available supply each year.Silver's price soared by 144% during 2025 on fears that China's latest export restrictions could trigger a global supply shortage. However, like gold, it was also in demand from investors who were hedging against a rise in political and economic uncertainty, driven by elevated inflation, soaring U.S. government spending, and a record high in the national debt.The iShares Silver Trust (NYSEMKT: SLV) is an exchange-traded fund (ETF) that directly tracks the price of silver. Investors can buy it through most major stock trading platforms, so it's a good alternative to buying physical metal, which often comes with storage and insurance costs. Could it deliver another barnstorming return in 2026? Here's what history says.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
