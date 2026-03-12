|
12.03.2026 14:17:00
Should You Buy the iShares Silver ETF After Its 28% Correction? History Says This Could Happen Next.
Silver is a precious metal, so it falls into the same category as gold, except it is used extensively in industrial applications whereas its shiny yellow counterpart isn't. In fact, over half the annual supply of silver is soaked up by manufacturers of electronics, alloys, solders, and more. The price of an ounce of silver soared by 144% in 2025, partly because China announced new export restrictions which stoked fears of supply disruptions. The metal gained further ground in the early stages of 2026, but it's actually down 28% from last year's peak price of $121 per ounce.The iShares Silver Trust (NYSEMKT: SLV) is an exchange-traded fund (ETF) that directly tracks the price of silver. It can be purchased through any major stock trading platform, so it's a popular alternative to buying physical silver, which carries storage and insurance costs.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Silberpreis
|80,44
|-3,67
|-4,36
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notieren am Freitag uneinheitlich. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.