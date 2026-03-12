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12.03.2026 14:17:00

Should You Buy the iShares Silver ETF After Its 28% Correction? History Says This Could Happen Next.

Silver is a precious metal, so it falls into the same category as gold, except it is used extensively in industrial applications whereas its shiny yellow counterpart isn't. In fact, over half the annual supply of silver is soaked up by manufacturers of electronics, alloys, solders, and more. The price of an ounce of silver soared by 144% in 2025, partly because China announced new export restrictions which stoked fears of supply disruptions. The metal gained further ground in the early stages of 2026, but it's actually down 28% from last year's peak price of $121 per ounce.The iShares Silver Trust (NYSEMKT: SLV) is an exchange-traded fund (ETF) that directly tracks the price of silver. It can be purchased through any major stock trading platform, so it's a popular alternative to buying physical silver, which carries storage and insurance costs.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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