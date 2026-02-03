|
03.02.2026 09:45:00
Should You Buy the iShares Silver Trust ETF After Its Steep Sell-Off?
What goes up can come down. We saw that axiom play out in a big way last week. Shares of the iShares Silver Trust (NYSE: SLV) exchange-traded fund (ETF) had skyrocketed 277% higher over the previous 12 months as of Thursday, Jan. 29, 2026.Then the bottom fell out. This high-flying ETF plunged nearly 30% on Friday, the last trading day of January. However, the opposite of the aforementioned adage is also true: What comes down can go back up. Should you buy the iShares Silver Trust ETF after its steep sell-off?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Rohstoffe in diesem Artikel
|Silberpreis
|87,82
|2,45
|2,87
