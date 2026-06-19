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19.06.2026 16:35:00
Should You Buy This Top Silver ETF With Silver Trading Below $75 an Ounce?
Silver went on a tear in 2025, more than doubling in price from about $30 an ounce to almost $78.It then peaked at around $115 an ounce in late January 2026 before prices began to fall. It's now trading below $75 an ounce. That's a drop of more than a third from its all-time peak.The price of the semi-precious metal has been highly volatile in the past 18 months, as geopolitical events and policies such as tariffs have pushed it around dramatically. Plus, silver tends to be more volatile than gold because its market is smaller, so changing attitudes toward it can swing prices wildly.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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