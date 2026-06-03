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03.06.2026 17:49:12
Should You Invest in a Gold ETF Before the Next Federal Reserve Meeting on June 16?
Gold's price hit a record high of nearly $5,600 per troy ounce in January. It's pulled back to about $4,500 as of this writing, but it's still more than doubled since the end of 2023.The Federal Reserve's six consecutive rate cuts in 2024 and 2025, which reduced its benchmark rate from 4.75%-5.00% to 3.50%-3.75%, drove gold higher by weakening the U.S. dollar. That trend drove more investors to buy gold as a hedge against a weaker dollar.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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