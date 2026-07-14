Siemens Energy Aktie

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WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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14.07.2026 15:37:40

Siemens Energy firmiert künftig als Omterra

DOW JONES--Siemens Energy firmiert künftig als Omterra. Wie das Unternehmen mitteilte, sollen die beiden Unternehmen Siemens Energy und Siemens Gamesa Renewable Energy künftig als Omterra unter einem gemeinsamen Namen und Markendach zusammengeführt werden. Der Beginn der Umfirmierung sei noch für das Kalenderjahr 2026 geplant und werde schrittweise erfolgen.

Siemens Energy war 2020 von der Siemens AG abgespalten worden. Das Unternehmen beginne nun mit den Vorbereitungen für den Übergang zu einer eigenständigen Marke. Grundlage sei der zeitlich begrenzte Lizenzvertrag zur Nutzung der Marke Siemens Energy. Für Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeitende bleibe die strategische Ausrichtung des Unternehmens unverändert.

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/uxd/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 14, 2026 09:38 ET (13:38 GMT)

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