Siemens Energy Aktie

Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.06.2026 14:22:40

Siemens Energy liefert Schlüsselkomponenten für zwei GuD-Kraftwerke in Oman

DOW JONES--Siemens Energy wird für zwei Gas- und Dampfturbinenkraftwerke im Oman die Schlüsselkomponenten liefern. Der Lieferumfang von Siemens Energy umfasse 6 Gasturbinen der F-Klasse und 6 Generatoren, teilte das Energietechnikunternehmen mit. Überdies wurden für die Anlagen, die mit einer geplanten Erzeugungskapazität von insgesamt fast 2,6 Gigawatt in Misfah und Duqm gebaut werden sollen, zwanzigjährige Serviceverträge mit Siemens Energy geschlossen. Entwickler des Projekts ist ein Konsortium, dem unter anderem die Etihad Water and Electricity Co angehört.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 30, 2026 08:23 ET (12:23 GMT)

Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Analysen zu Siemens Energy AG

mehr Analysen
11:00 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
10:01 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
09:04 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
29.06.26 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
22.06.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Siemens Energy AG 164,88 3,39% Siemens Energy AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 26: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
28.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 26
27.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
27.06.26 KW 26: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.06.26 KW 26: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX weit im Plus -- DAX zieht an -- Wall Street höher erwartet -- Börsen in Asien zum Handelsende uneins
Der heimische Aktienmarkt legt am Dienstag zu. Der deutsche Leitindex verbucht ebenfalls Gewinne. An den US-Börsen dürften Gewinne zu sehen sein. Die Märkte in Asien fanden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen