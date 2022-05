Siemens Energy setzt neuen Geschäftsfeldern Margenziele

FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens Energy setzt seinen geplanten drei künftigen Business Areas abseits des kriselnden Windenergieschäfts, in denen der Konzern ab Oktober berichten will, mittelfristige Umsatz- und Margenziele. Das geht aus Präsentationen zum Kapitalmarkttag hervor.

Danach soll der Bereich Gas Services, der ab Oktober das traditionelle Geschäft mit Kraftwerksturbinen nebst Service umfasst, in drei Jahren (Geschäftsjahr 2024/25) eine angepasste EBITA-Marge (as reported) von 10 bis 12 Prozent erreichen. Pro forma (und bereinigt) lag diese Marge zuletzt bei 7 Prozent. Ferner soll der Umsatz im Kraftwerksgeschäft bestenfalls über die Jahre stabil gehalten werden oder moderat rückläufig ausfallen.

In der Business Area Grid Technologies, die neben der Stromübertragung auch das Geschäft mit der Energiespeicherung umfassen wird, soll bei einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum im mittleren einstelligen Bereich eine angepasste EBITA-Marge (as reported) von 8 bis 10 Prozent erreichen. Pro forma (und bereinigt) lag diese Marge zuletzt bei 6,5 Prozent.

Die kleinste Business Area Transformation of Industry, in der sowohl das Zukunftsgeschäft mit Wasserelektrolyseuren angesiedelt werden wird wie verschiedenste Industrieapplikationen, soll bei einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum im mittleren einstelligen Bereich eine angepasste EBITA-Marge (as reported) von 6 bis 8 Prozent erreichen. Pro forma (und bereinigt) lag diese Marge zuletzt bei minus 2,5 Prozent.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

May 24, 2022 03:42 ET (07:42 GMT)