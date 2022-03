Siemens Energy stoppt Neugeschäft in Russland

Der Elektrotechnikkonzern Siemens Energy tritt angesichts der russischen Invasion in der Ukraine auf die Bremse im Russlandgeschäft.

"Siemens Energy unterstützt die Haltung der internationalen Regierungskoalition, die Sanktionen gegen Russland verhängt hat", schrieb der Vorstand in einem am Mittwoch veröffentlichten Brief an die Mitarbeiter. "Während wir weiterhin die umfangreichen Sanktionen und ihre Auswirkungen auf unser Unternehmen prüfen, haben wir sämtliches Neugeschäft in Russland gestoppt." In den vergangenen 165 Jahren habe der Konzern viele verlässliche Partnerschaften mit Unternehmen und Menschen in Russland aufgebaut. "Wir wissen, dass auch sie und unsere russischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Leben in Frieden führen wollen. Dieser Krieg muss jetzt beendet werden."

Auch der frühere Mutterkonzern Siemens hat Konsequenzen gezogen. "Wir haben alle neuen Geschäfte und internationalen Lieferungen nach Russland eingestellt und prüfen weiterhin die vollen Auswirkungen aller Sanktionen", bestätigte ein Sprecher. Seine lokalen Service- und Wartungsaktivitäten werde Siemens unter strikter Einhaltung der Sanktionen fortsetzen.