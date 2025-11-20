Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|
20.11.2025 11:59:42
Siemens Energy will Aktien für bis zu 6 Mrd Euro zurückkaufen
DOW JONES--Siemens Energy will in den nächsten Jahren Milliarden für Aktienrückkäufe ausgeben. Wie der Konzern mitteilte, plant er Rückkäufe eigener Papiere für bis zu 6 Milliarden Euro bis zum Ende des Geschäftsjahres 2027/28.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/ros
(END) Dow Jones Newswires
November 20, 2025 05:59 ET (10:59 GMT)
