Siemens Energy Aktie

Siemens Energy

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

20.11.2025 11:59:42

Siemens Energy will Aktien für bis zu 6 Mrd Euro zurückkaufen

DOW JONES--Siemens Energy will in den nächsten Jahren Milliarden für Aktienrückkäufe ausgeben. Wie der Konzern mitteilte, plant er Rückkäufe eigener Papiere für bis zu 6 Milliarden Euro bis zum Ende des Geschäftsjahres 2027/28.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 20, 2025 05:59 ET (10:59 GMT)

Analysen zu Siemens Energy AGmehr Analysen

17.11.25 Siemens Energy Equal Weight Barclays Capital
17.11.25 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
17.11.25 Siemens Energy Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.11.25 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
14.11.25 Siemens Energy Neutral JP Morgan Chase & Co.

Aktien in diesem Artikel

Siemens Energy AG 117,00 6,56% Siemens Energy AG

