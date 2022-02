Siemens richtet sich auf langsameren Ausstieg bei Siemens Energy ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens wird den ursprünglichen Fahrplan zur Reduzierung seiner Beteiligung am ausgegliederten Energietechnik-Geschäft wohl nicht einhalten können. "Es ist weiter unsere klare Absicht, den Anteil an Siemens Energy zu reduzieren", äußerte Vorstandschef Roland Busch in einer Telefonkonferenz. Mit Blick auf das Timing des Abbaus werde es jedoch "eine umsichtige Entscheidung" im Sinne der Aktionäre geben.

Zum Börstenstart von Siemens Energy hatte der frühere Mutterkonzern erklärt, er wolle binnen zwölf bis 18 Monaten seinen Anteil von 35 Prozent in Richtung von 25 Prozent abschmelzen. Gegenwärtig ist der Energy-Aktienkurs wegen der Probleme von Siemens mit ihrer Windkrafttochter Gamesa aber dafür zu niedrig.

Der Siemens-Chef ist nach eigenem Bekunden "nicht zufrieden mit der operativen Leistung bei Siemens Gamesa", die Siemens Energy zuletzt wieder in die Verlustzone gebracht hatte. Die Berufung von Jochen Eickholt zum Vorstandschef von Siemens Gamesa nannte Busch "einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung". Er glaube weiter, dass Siemens Energy Potenzial zur Wertsteigerung habe.

Auf weitere Unterstützung durch den einstigen Mutterkonzern bei einer etwaigen Komplettübernahme von Siemens Gamesa kann Siemens Energy allerdings nicht hoffen. An einer Kapitalerhöhung zur Finanzierung würde sich Siemens nicht beteiligen. Das habe man klar kommuniziert, sagte Busch auf Nachfrage.

Siemens Energy hält derzeit 67 Prozent der Anteile an der spanischen Windkrafttochter. Die ist weiter in Spanien börsennotiert, so dass Energy-Vorstandschef Christian Bruch die vollen Durchgriffsrechte fehlen. Um das zu ändern, müsste Energy die restlichen Aktien kaufen. Gegenwärtig haben die einen Wert von unter 4 Milliarden Euro. Bruch wollte allerdings am Mittwoch nicht kommentieren, ob gegenwärtig an einer solchen Lösung gearbeitet wird.

