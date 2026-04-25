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26.04.2026 01:51:52
SIL and SLV Offer Distinct Silver Investment Choices, But Which Is the Better Buy Right Now?
The iShares Silver Trust (NYSEMKT:SLV) and the Global X - Silver Miners ETF (NYSEMKT:SIL) both target the silver market, but they do so in distinct ways: SLV reflects silver’s spot price, while SIL holds a basket of global silver miners. This comparison examines how those differences play out in terms of cost, performance, risk, and portfolio makeup.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die US-Börsen zeigten sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.