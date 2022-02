Silber: Das ist bemerkenswert

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Anscheinend steht Silber zu Jahresbeginn hoch im Kurs bei Anlegern. Nachdem schon die U.S. Mint starke Verkaufszahlen zum Jahresbeginn gemeldet hat, kommen auch ermutigende Zahlen aus Down Under. Im Januar verkaufte die Perth Mint 66.709 Unzen Gold und einen Rekord von 2.387.165 Unzen Silber in Form von geprägten Produkten.Ein Sprecher der Münzanstalt sagte, die Volatilität der Märkte habe die Edelmetallverkäufe angekurbelt. „Es war ein volatiler Jahresauftakt für Edelmetalle, wobei Gold in einer Spanne von fast 60 Dollar je Unze zwischen 1.790 Dollar auf der Unterseite und 1.850 Dollar auf der Oberseite gehandelt wurde", sagte der Manager, Listed Products and Investment Research, Jordan Eliseo.„Die Nachfrage wurde durch die Volatilität an den Aktienmärkten gestützt, die das Jahr mit einem deutlichen Rückschlag begonnen haben, obwohl ein starker US-Dollar, steigende Anleiherenditen und die Erwartung einer schnelleren Straffung der Geldpolitik durch die US-Notenbank im Laufe des Monats für Gegenwind sorgten.“" Die Gold- und Silberbestände der Perth Mint Depository blieben im Berichtsmonat unverändert, wobei die Goldbestände in den letzten 12 Monaten um drei Prozent gestiegen sind. Der an der ASX notierte börsengehandelte Fonds der Perth Mint, Kürzel PMGOLD an der ASX, verzeichnete zu Beginn des Jahres starke Zuflüsse, wobei die Gesamtbestände um mehr als 5.000 Unzen (in etwa zwei Prozent) auf ein neues Allzeithoch stiegen.Die physische Nachfrage nach Silber ist stark. Auch die Gold-ETFs verzeichneten deutlich Zuflüsse. Doch der Preis wird hauptsächlich über die Terminbörse gemacht. Dennoch ist ein starker physischer Markt natürlich ein Baustein. Aus charttechnischer Sicht bleiben die Parameter die gleichen. Gold muss das Hoch bei 1.857 Dollar aus dem Januar knacken, um charttechnisch besser auszusehen, Silber muss über den Bereich von 25,30/25,40 Dollar.