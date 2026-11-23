Die Bank of America sieht den Gegenwind für Silber nachlassen, doch Dollar und Zinserwartungen drücken den Markt weiter: Trägt die These?

Welche Belastungsfaktoren die Bank für überwunden hält

Warum ETF -Abflüsse die Bilanz in den Überschuss kippen

Was Fed und Dollar mit der Prognose zu tun haben

Die Bank of America hält für 2027 einen Anstieg des Silberpreises auf 75 US-Dollar je Unze für möglich. Das schreiben die Rohstoffstrategen um Michael Widmer, Head of Metals Research, laut investing.com in einer Notiz. Die wesentlichen Belastungsfaktoren seit Januar 2026 dürften nach Einschätzung der Bank weitgehend entfallen.

Bank of America sieht Gegenwind abflauen

Die Bank begründet ihre Einschätzung politisch: Der Wahlsieg der Demokraten bei den US-Midterms mache eine erneute Eskalation im Nahen Osten unwahrscheinlicher. Als Belastung seit Januar 2026 nennt sie einen festeren US-Dollar, höhere Ölpreise und wachsende Erwartungen an Zinserhöhungen der Fed im Kontext des Iran-Konflikts. Das Gold -Silber-Verhältnis notiere im Vergleich zur weltweiten Industrieproduktion wieder nahe seinem mehrjährigen Trend. Sofern sich Gold stabilisiere, habe Silber demnach eine tragfähige Bodenbildung vollzogen.

Am Markt zeigt sich davon noch wenig: Wie Euronews berichtete, drückten ein starker Dollar, steigende Anleiherenditen und Wetten auf eine weitere US- Zinserhöhung im Dezember Gold und Silber auf den tiefsten Stand seit über einem Jahr. Die Prognose setzt damit eine Entspannung bei Dollar und Zinserwartungen voraus, die sich in der aktuellen Marktlage noch nicht zeigt. Die BofA argumentiert also mit einem Wendepunkt, nicht mit einem bereits sichtbaren Trend.

Bilanzmodell und ETF-Flüsse stützen das Ziel

Tragen soll das Ziel vor allem die Angebotsseite. Im Bilanzmodell der BofA dreht das Defizit von 8,6 Kilotonnen im Jahr 2025 in einen Überschuss von 910 Tonnen im Jahr 2026. Für 2027 weist das Modell wieder ein Defizit von 852 Tonnen aus. Der Überschuss wäre demnach nur ein Zwischenschritt. Bei physisch besicherten Silber-ETFs stehen Zuflüssen von rund 8,6 Kilotonnen 2025 bisher rund 1,5 Kilotonnen Abflüsse 2026 gegenüber, und das reicht laut BofA allein, um den Markt in einen Überschuss zu kippen.

Bei der Photovoltaik gingen die Neuinstallationen von Januar bis September im Jahresvergleich um rund 129 Gigawatt zurück. Zugleich dürften ETF-Kapitalflüsse und Photovoltaik weiterhin die dominierenden Preistreiber bleiben, schreibt die Bank. Die Nachfrage aus Rechenzentren würde sich bis 2030 mehr als verdoppeln, bliebe aber unter 2 Prozent des Weltverbrauchs. Die Industrie liefert nach dieser Lesart den Rahmen, die Anlegerströme geben den Ausschlag.

Silver Institute sieht Defizit trotz Preisabsturz

Das Silver Institute und Metals Focus teilten am Donnerstag mit, der Silbermarkt verzeichne 2026 das sechste Defizit in Folge. Die Nachfrage übersteigt das Angebot demnach um 35 Millionen Unzen, während die Gesamtnachfrage um 5 Prozent sinkt. Anders als das Bilanzmodell der BofA, das für 2026 einen Überschuss ausweist, kommen die beiden Häuser also zu einem Defizit.

Das Silver Institute verwies darauf, dass Silber am 26. Januar 2026 ein Rekordhoch von 121,65 US-Dollar je Unze erreichte. Mit rund 41 US-Dollar (20.11.2026) liegt der Preis deutlich unter Jahresbeginn.

Die 75 US-Dollar sind dabei keine neue Marke, denn schon in ihrer Notiz vom Mai erwartete die BofA rund 75 US-Dollar für das zweite Quartal 2027. Das Ziel steht seit dieser Notiz im Raum, nur der Weg dorthin führte über einen tiefen Einbruch. Ob Bilanzdaten oder ETF-Flüsse die Richtung vorgeben, bleibt die Kernfrage.

Nach der kommenden Fed-Zinsentscheidung am 9. Dezember - wenn die Märkte fest mit einer weiteren Erhöhung rechnen - bleibt abzuwarten, ob US-Dollar und Zinsdruck nachlassen, was die These der BofA voraussetzt.

Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.at

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