Gold, Öl & Co. aktuell 29.10.2026 10:13:20

Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Donnerstagvormittag um die Kurse der Rohstoffe

Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Donnerstagvormittag um die Kurse der Rohstoffe

Aktueller Marktbericht zur Entwicklung des Goldpreises, Ölpreises etc.

Der Goldpreis ist am Vormittag gesunken. So verlor der Goldpreis um 10:10 Uhr -0,47 Prozent auf 4.034,45 US-Dollar. Gestern lag der Preis bei 4.053,68 US-Dollar.

Derweil notiert der Silberpreis bei 52,93 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (53,83 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,67 Prozent.

Nach 1.539,00 US-Dollar am Vortag ist der Platinpreis am Donnerstagvormittag um -2,05 Prozent auf 1.507,50 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit geht es für den Palladiumpreis bergab. Um 10:10 Uhr steht ein Minus von -0,74 Prozent auf 1.008,00 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Palladiumpreis noch bei 1.015,50 US-Dollar.

Daneben wertet der Ölpreis (Brent) um 10:00 Uhr ab. Es geht -1,27 Prozent auf 113,85 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 115,32 US-Dollar stand.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Sinkflug. Um 10:11 Uhr gibt der Ölpreis (WTI) um -1,99 Prozent auf 100,73 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 102,78 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen verliert der Baumwolle um -0,09 Prozent auf 0,78 US-Dollar. Gestern stand der Baumwolle noch bei 0,78 US-Dollar.

Nach 3,48 US-Dollar am Vortag ist der Haferpreis am Donnerstagvormittag um -0,43 Prozent auf 3,46 US-Dollar gesunken.

Daneben verstärkt sich der Maispreis um 0,06 Prozent auf 4,52 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,52 US-Dollar.

Derweil notiert der Sojabohnenpreis bei 12,17 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (12,25 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,59 Prozent.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenmehlpreis um -0,36 Prozent auf 334,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenmehlpreis bei 335,70 US-Dollar.

Nach 0,66 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenölpreis am Donnerstagvormittag um -1,21 Prozent auf 0,65 US-Dollar gesunken.

Währenddessen wird der Zuckerpreis bei 0,19 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,21 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,19 US-Dollar).

Inzwischen steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 8,41 Prozent auf 3,05 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,82 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Heizölpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (127,33 US-Dollar) geht es um -2,49 Prozent auf 124,16 US-Dollar nach unten.

Währenddessen verliert der Kohlepreis um -0,03 Prozent auf 145,80 US-Dollar. Gestern stand der Kohlepreis noch bei 145,85 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net

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Bildquelle: William Potter / Shutterstock.com

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