|Rohstoff-Marktbericht
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28.10.2026 20:43:14
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Mittwochabend um die Kurse der Rohstoffe
Der Goldpreis ist am Abend gesunken. So verlor der Goldpreis um 20:40 Uhr -0,28 Prozent auf 4.052,38 US-Dollar. Gestern lag der Preis bei 4.063,78 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich der Silberpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (54,47 US-Dollar) geht es um -1,40 Prozent auf 53,71 US-Dollar nach unten.
Zudem gibt der Platinpreis am Mittwochabend nach. Um -0,52 Prozent auf 1.535,50 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Platinpreis bei 1.543,50 US-Dollar.
Derweil notiert der Palladiumpreis bei 1.014,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.037,00 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -2,22 Prozent.
Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Aufwind. Um 20:30 Uhr zieht der Ölpreis (Brent) um 1,27 Prozent auf 115,33 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 113,88 US-Dollar gemeldet wurde.
Währenddessen legt der Ölpreis (WTI) um 2,85 Prozent auf 102,75 US-Dollar zu. Gestern war der Ölpreis (WTI) noch 99,90 US-Dollar wert.
Daneben verstärkt sich der Baumwolle um 0,12 Prozent auf 0,78 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,78 US-Dollar.
Währenddessen verliert der Haferpreis um -1,55 Prozent auf 3,49 US-Dollar. Gestern stand der Haferpreis noch bei 3,54 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Lebendrindpreis im Sinkflug. Um 19:02 Uhr gibt der Lebendrindpreis um -1,39 Prozent auf 2,27 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 2,30 US-Dollar gemeldet wurde.
Indes gewinnt der Maispreis hinzu. Für den Maispreis geht es nach 4,49 US-Dollar am Vortag auf 4,51 US-Dollar nach oben (+0,56Prozent).
Indessen reduziert sich der Mastrindpreis um -0,36 Prozent auf 3,52 US-Dollar. Am Vortag notierte der Mastrindpreis bei 3,53 US-Dollar.
Nach 1,38 US-Dollar am Vortag ist der Orangensaftpreis am Mittwochabend um 0,18 Prozent auf 1,39 US-Dollar gestiegen.
Währenddessen verliert der Sojabohnenpreis um -0,49 Prozent auf 12,23 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenpreis noch bei 12,29 US-Dollar.
Derweil notiert der Sojabohnenmehlpreis bei 335,10 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (334,60 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,15 Prozent.
Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenölpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,67 US-Dollar) geht es um -1,75 Prozent auf 0,66 US-Dollar nach unten.
Indes gewinnt der Erdgaspreis - Natural Gas hinzu. Für den Erdgaspreis - Natural Gas geht es nach 2,70 US-Dollar am Vortag auf 2,82 US-Dollar nach oben (+4,45Prozent).
Währenddessen zeigt sich der Mageres Schwein Preis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,62 US-Dollar) geht es um -5,12 Prozent auf 0,59 US-Dollar nach unten.
Inzwischen fällt der Milchpreis um -0,20 Prozent auf 15,21 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Milchpreis bei 15,24 US-Dollar.
Derweil notiert der Heizölpreis bei 127,33 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (126,27 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,84 Prozent.
Derweil geht es für den Reispreis bergauf. Der Reispreis steigt 0,90 Prozent auf 17,45 US-Dollar, nach 17,30 US-Dollar am Vortag.
In der Zwischenzeit geht es für den Holzpreis nordwärts. Um 19:37 Uhr steht ein Plus von 0,39 Prozent auf 509,50 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Holzpreis-Kurs noch bei 507,50 US-Dollar.
Zudem steigt der Erdgaspreis - TTF. Um 4,87 Prozent verstärkt sich der Erdgaspreis - TTF um 19:13 Uhr auf 102,30 Euro, nachdem der Preis am Vortag noch bei 97,55 Euro lag.
Redaktion Finanzen.net
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