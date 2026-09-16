Rohstoffe unter der Lupe 16.09.2026 13:17:06

Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Mittwochmittag um die Kurse der Rohstoffe

Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Mittwochmittag um die Kurse der Rohstoffe

So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

Der Goldpreis erhöhte sich um 13:13 Uhr um 1,29 Prozent auf 4.349,20 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag bei 4.294,00 US-Dollar gelegen hatte.

Zudem steigt der Silberpreis. Um 1,65 Prozent verstärkt sich der Silberpreis um 13:13 Uhr auf 64,72 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 63,67 US-Dollar lag.

Daneben wertet der Platinpreis um 13:13 Uhr auf. Es geht 0,82 Prozent auf 1.789,50 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 1.775,00 US-Dollar stand.

Indessen verstärkt sich der Palladiumpreis um 1,97 Prozent auf 1.319,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Palladiumpreis bei 1.293,50 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 107,25 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,38 Prozent im Vergleich zum Vortag (108,75 US-Dollar).

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Minus. Im Vergleich zum Vortag (105,83 US-Dollar) geht es um -2,28 Prozent auf 103,42 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit verbucht der Haferpreis Zugewinne in Höhe von 0,77 Prozent auf 3,94 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Haferpreis bei 3,91 US-Dollar.

Daneben wertet der Kaffeepreis um 13:03 Uhr ab. Es geht -1,47 Prozent auf 2,95 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 3,00 US-Dollar stand.

Zudem gewinnt der Kakaopreis am Mittwochmittag hinzu. Um 7,00 Prozent auf 4.342,00 Britische Pfund geht es nach oben. Am Vortag stand der Kakaopreis bei 4.058,00 Britische Pfund.

Derweil geht es für den Maispreis bergauf. Der Maispreis steigt 0,14 Prozent auf 5,37 US-Dollar, nach 5,36 US-Dollar am Vortag.

Derweil geht es für den Sojabohnenpreis bergauf. Der Sojabohnenpreis steigt 0,72 Prozent auf 13,28 US-Dollar, nach 13,19 US-Dollar am Vortag.

Indes gewinnt der Sojabohnenmehlpreis hinzu. Für den Sojabohnenmehlpreis geht es nach 360,10 US-Dollar am Vortag auf 361,30 US-Dollar nach oben (+0,33Prozent).

Zeitgleich verstärkt sich der Sojabohnenölpreis um 0,59 Prozent auf 0,70 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,70 US-Dollar.

Währenddessen wird der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,06 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,18 US-Dollar).

Zudem gewinnt der Erdgaspreis - Natural Gas am Mittwochmittag hinzu. Um 0,75 Prozent auf 2,94 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,92 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Milchpreis kaum vom Fleck. Nach 16,12 US-Dollar am Vortag, tendiert der Milchpreis um 11:39 Uhr bei 16,12 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Heizölpreis um -0,19 Prozent auf 138,69 US-Dollar. Gestern stand der Heizölpreis noch bei 138,95 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fed-Zinsentscheid im Fokus: ATX und DAX schließen fester -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendierten aufwärts. An den US-Börsen ging es abwärts. Die Märkte in Fernost verzeichneten zur Wochenmitte Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen