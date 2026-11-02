Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Montagabend um die Kurse der Rohstoffe

So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

Der Goldpreis erhöhte sich um 20:40 Uhr um 1,79 Prozent auf 3.944,76 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag bei 3.875,36 US-Dollar gelegen hatte.

Zudem steigt der Silberpreis. Um 2,81 Prozent verstärkt sich der Silberpreis um 20:40 Uhr auf 50,51 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 49,13 US-Dollar lag.

Daneben wertet der Platinpreis um 20:40 Uhr auf. Es geht 1,08 Prozent auf 1.448,00 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 1.432,50 US-Dollar stand.

Indessen reduziert sich der Palladiumpreis um -1,93 Prozent auf 963,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Palladiumpreis bei 982,50 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 104,82 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -10,90 Prozent im Vergleich zum Vortag (117,64 US-Dollar).

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Minus. Im Vergleich zum Vortag (104,12 US-Dollar) geht es um -7,16 Prozent auf 96,66 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit verbucht der Baumwolle Abschläge in Höhe von -0,22 Prozent auf 0,78 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,78 US-Dollar.

Daneben wertet der Haferpreis um 20:18 Uhr ab. Es geht -0,51 Prozent auf 3,42 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 3,44 US-Dollar stand.

Zudem gewinnt der Kaffeepreis am Montagabend hinzu. Um 1,71 Prozent auf 2,92 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Kaffeepreis bei 2,87 US-Dollar.

Derweil geht es für den Lebendrindpreis südwärts. Der Lebendrindpreis sinkt -0,69 Prozent auf 2,19 US-Dollar, nach 2,21 US-Dollar am Vortag.

Zudem bewegt sich der Maispreis seitwärts. Um 20:20 Uhr wurde ein Preis von 4,48 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Maispreis bei 4,48 US-Dollar.

Indes gewinnt der Mastrindpreis hinzu. Für den Mastrindpreis geht es nach 3,38 US-Dollar am Vortag auf 3,38 US-Dollar nach oben (+0,12Prozent).

Zeitgleich verstärkt sich der Orangensaftpreis um 14,43 Prozent auf 1,32 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1,15 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenpreis bei 12,05 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,45 Prozent im Vergleich zum Vortag (12,22 US-Dollar).

Zudem gibt der Sojabohnenmehlpreis am Montagabend nach. Um -1,60 Prozent auf 319,40 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenmehlpreis bei 324,60 US-Dollar.

Zudem gibt der Sojabohnenölpreis am Montagabend nach. Um -1,35 Prozent auf 0,65 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenölpreis bei 0,66 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Zuckerpreis um -1,55 Prozent auf 0,19 US-Dollar. Gestern stand der Zuckerpreis noch bei 0,19 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Minus. Im Vergleich zum Vortag (2,90 US-Dollar) geht es um -0,93 Prozent auf 2,87 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit verbucht der Mageres Schwein Preis Abschläge in Höhe von -0,85 Prozent auf 0,58 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mageres Schwein Preis bei 0,59 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Milchpreis kaum von der Stelle. Um 20:11 Uhr werden 15,19 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Währenddessen zeigt sich der Heizölpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (123,63 US-Dollar) geht es um -5,34 Prozent auf 117,03 US-Dollar nach unten.

Indes gewinnt der Reispreis hinzu. Für den Reispreis geht es nach 17,44 US-Dollar am Vortag auf 17,53 US-Dollar nach oben (+0,54Prozent).

Zeitgleich verstärkt sich der Holzpreis um 0,29 Prozent auf 523,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 521,50 US-Dollar.

Mit dem Erdgaspreis - TTF geht es indes nach unten. Der Erdgaspreis - TTF gibt -4,33 Prozent auf 94,33 Euro nach, nachdem gestern noch 98,59 Euro an der Tafel standen.

Redaktion Finanzen.net