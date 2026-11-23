So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

Der Goldpreis erhöhte sich um 13:13 Uhr um 2,37 Prozent auf 3.616,51 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag bei 3.532,80 US-Dollar gelegen hatte.

Zudem steigt der Silberpreis. Um 2,94 Prozent verstärkt sich der Silberpreis um 13:13 Uhr auf 42,41 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 41,20 US-Dollar lag.

Daneben wertet der Platinpreis um 13:13 Uhr auf. Es geht 1,69 Prozent auf 1.327,50 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 1.305,50 US-Dollar stand.

Indessen verstärkt sich der Palladiumpreis um 1,29 Prozent auf 905,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Palladiumpreis bei 894,00 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 91,43 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,23 Prozent im Vergleich zum Vortag (92,57 US-Dollar).

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Minus. Im Vergleich zum Vortag (83,41 US-Dollar) geht es um -1,13 Prozent auf 82,47 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit verbucht der Kakaopreis Zugewinne in Höhe von 0,30 Prozent auf 3.947,00 Britische Pfund. Am Tag zuvor lag der Kakaopreis bei 3.935,00 Britische Pfund.

Daneben wertet der Maispreis um 13:03 Uhr auf. Es geht 0,81 Prozent auf 4,38 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 4,35 US-Dollar stand.

Zudem gewinnt der Sojabohnenpreis am Montagmittag hinzu. Um 0,49 Prozent auf 12,27 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenpreis bei 12,21 US-Dollar.

Derweil geht es für den Sojabohnenmehlpreis bergauf. Der Sojabohnenmehlpreis steigt 0,65 Prozent auf 343,20 US-Dollar, nach 341,00 US-Dollar am Vortag.

Derweil geht es für den Sojabohnenölpreis südwärts. Der Sojabohnenölpreis sinkt -0,94 Prozent auf 0,59 US-Dollar, nach 0,60 US-Dollar am Vortag.

Indes gewinnt der Zuckerpreis hinzu. Für den Zuckerpreis geht es nach 0,17 US-Dollar am Vortag auf 0,17 US-Dollar nach oben (+2,11Prozent).

Zeitgleich verringert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um -5,92 Prozent auf 3,21 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 3,41 US-Dollar.

Währenddessen wird der Heizölpreis bei 102,76 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,77 Prozent im Vergleich zum Vortag (103,56 US-Dollar).

Zudem gewinnt der Holzpreis am Montagmittag hinzu. Um 0,28 Prozent auf 538,50 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Holzpreis bei 537,00 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net